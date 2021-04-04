Лариса Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
11:12
Лариса Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км за 37 минут и 20 секунд, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Серебро — у Натальи Ушкиной, бронзовым призером стала Виктория Сливко.
Чемпионат России по биатлону
Ханты-Мансийск
Женщины
Масс-старт
1. Лариса Куклина — 37.20,6 (1 промах)
2. Наталья Ушкина — отставание +17,1 секунды (2)
3. Виктория Сливко — +34,6 (1)
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