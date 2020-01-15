Лариса Куклина: «Тяжелое состояние в каждой гонке после Нового года»

Российская биатлонистка Лариса Куклина после спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге посетовала на свое физическое состояние. Спортсменка не допустила ни одного промаха и на данный момент идет на 34-м месте из 89 финишировавших биатлонисток.

— Не только с ногами проблемы. Со всем телом. Может, не отошла от масс-старта, — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ». — Эта тенденция еще после первого посленовогоднего старта пошла. Очень тяжелое состояние в каждой гонке.