Российская биатлонистка Лариса Куклина после неудачного выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе посетовала на свои ошибки по ходу гонки. Она допустила 11 промахов на огневых рубежах и заняла последнее, 30-е место, с отставанием в пять с половиной минут.

— Если бы я знала, что произошло, то сказала бы. Не справилась с ветром. Ошибка только одна, — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ». — 30-я установка... Сочувствую тем, кто на нее попадает. Там вал и роза ветров, из-за которой я не смогла сориентироваться. Чисто в силу непрофессионализма. Есть над чем работать, это грубейшая моя ошибка. Столько лет бегать и не суметь сориентироваться.