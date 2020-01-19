Лариса Куклина: «Снег тяжелый, но мне было намного легче»

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Она стала лучшей из россиянок, с двумя промахами заняв 19-ю позицию

— Снег тяжелый, конечно, но мне было намного легче, — сказала Куклина в эфире канала «Матч ТВ». — Первый круг дался тяжело, но потом с каждым кругом становилось легче. С психологическим состоянием все хорошо, муж приехал поддержать меня. После спринта ко мне подошел тренер Виталий Викторович и сказал: «Лариса, на эти полтора-два дня забудь вообще, что такое физическая нагрузка». Мы сделали выводы, пообщались с ним. Он сказал, что восстанавливаться тоже надо уметь, а я не умею отдыхать.