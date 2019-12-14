Лариса Куклина: «Смогла навязать борьбу Вирер на последнем круге»

Российская биатлонистка Лариса Куклина осталась довольна тем, как прошла второй этап эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Она завершила этап второй, вслед за итальянкой Доротеей Вирер.

— Мы проанализировали вчерашний день, спринт. Проблема была с прицелом. С самой пристрелки. Поэтому и была такая большая ошибка, — сказала в эфире «Матч ТВ» Куклина. — Уходить среди лидеров в эстафете? Присутствовало волнение, но оно мимолетное. Готова ли бороться с Вирер? Мне понравилось, что на последнем круге удалось навязать ей борьбу. Хоть и тяжело, но ходом я лучше, чем вчера. Всегда так, что первый старт тяжело, а потом набираю. Жалко, что завтра не стартую — делала ставку на гонку преследования.