Лариса Куклина: «Присутствует усталость или тяжесть. Надо найти где-то силы»

Россиянка Лариса Куклина подвела итоги своего выступления в смешанной эстафете этапа Кубка мира в словенском Поклюке.

— Ну, на стойке не смогла до конца доработать, — сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ». — По дистанции понравились сегодня лыжи. Не скажу, что легко. Присутствует усталость или тяжесть. В среднем — нормально. Есть ли резерв? Здесь высота, будет тяжело дышаться. Тут легко никому не дышится. Происходит закисление всего тела. Такого не было в Эстерсунде. Мысли перед масс-стартом? Надо найти где-то силы.