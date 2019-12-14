Лариса Куклина: «Понравилось, что смогла навязать борьбу Вирер на последнем круге»

Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась своими эмоциями от выступления на этапе женской эстафеты Кубка мира в Хохфильцене.

Россия бьется за золото в эстафете. Live

— С чем были связаны ошибки в стрельбе накануне? Сделали анализ после спринта. Выяснилось, что проблема в диоптре, — сказала в эфире «Матч ТВ» Куклина. — Не скажу, что сегодня особые ощущения среди лидеров. Может, было волнение, но оно мимолетное: стартанула — и все прошло. Понравилось, что смогла навязать борьбу Вирер на последнем круге. Сегодня хоть и тяжело, но ходом лучше, чем вчера. У меня всегда так. Обидно, что завтра не стартую. делала большую ставку на пасьют.