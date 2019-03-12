Лариса Куклина: "Понимаю болельщиков. Им хочется видеть результат, которого нет"

Куклина стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке – у нее 16-е место. После финиша Лариса поделилась впечатлениями от старта и призналась, что активность в соцсетях ей не мешает, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

- Недовольна выступлением, рассчитывала на более высокое место, - призналась Куклина. – На топ-6, как минимум. Но что-то пошло не так. Вчера состояние было хорошее, а вот что сегодня произошло с мышцами – не знаю. Повязало с первого круга.

- Вы главный пиарщик сборной. Очень активно ведете страницу в Инстаграм. Как успеваете все совмещать?

- Стараюсь, как могу. Когда есть свободное время, почему нет. Это не так сложно. Мне многие пишут. Рада, что если не результатами, то хоть чем-то кого-то радую.

- Евгения Павлова сетует на хейтеров.

- Мне за все время только два человека написали негатив. Но я ответила на него позитивом. Улыбнулась и сказала, что приму к сведению. Я понимаю каждого болельщика. Им хочется видеть результат, которого нет. Но и нас, наверное, можно понять. Мы стараемся, тренируемся, делаем, что говорят тренеры и хотим результата не меньше, чем кто-либо другой.

- Сейчас в СБР нет человека, который вел бы официальную страницу в соцсетях. Может, возьмете на себя?

- Ха-ха. Нет, я пока лучше побегаю, потренируюсь. Вот после окончания карьеры – возможно.

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