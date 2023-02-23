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Куклина: «Грызу себя за последний выстрел. Глупо и грубо его обработала»

Лариса Куклина подвела итоги индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лариса Куклина прокомментировала итоги индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону в Ижевске. Куклина с одним промахом заняла первое место, опередив Анастасию Шевченко на пять секунд. Тройку призеров замкнула Наталья Гербулова.

— Почему промахнулись последним выстрелом?

— Я себя грызу за этот выстрел. Весь последний круг бежала и расстроилась. Просто его глупо и грубо обработала. Это, конечно, непрофессионально.

— На последнем круге вас вели по результату Анастасии Шевченко?

— Меня вообще всю дистанцию не вели. Попросила ничего не говорить. Как получится, так сложится.

— Понимали преимущество над соперницей?

— Нет. Единственное, после рубежа сказали, что ушла лидером. Мышцы замерзли очень сильно. В таком состоянии тяжело работать. Ты вроде пытаешься, но мышцы не дают.

— План по-прежнему выступить во всех гонках сезона?

— Хочется и колется. Несколько раз с Юрием Михайловичем (Каминским) подумали, что было лишним бежать в Чайковском. Потому что все равно наслоение гонок идет. Сказывается тяжело, — сказала Куклина.

Анастасия Шевченко
Лариса Куклина
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