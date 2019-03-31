Лариса Куклина: "Очень довольна своим выступлением на чемпионате России"

Российская биатлонистка Лариса Куклина призналась, что довольна своим выступлением на чемпионате России в Тюмени. 28-летняя спортсменка завоевала три медали: золото в пасьюте, а также два серебра в спринте и масс-старте.

- Очень довольна, что у меня получился такой чемпионат, - приводит слова Куклиной "Тюменская Арена". - Благодарна нашей сервис-бригаде за то, что она сработала отлично в масс-старте. Потому что без этого было бы очень сложно бороться.

Я много отыгрываю на прямой перед стрельбищем? Это моя особенность. Я никогда перед огневыми рубежами не сбавляю темп. Так что могу отыгрывать на этом отрезке вплоть до десяти секунд.

Куклина заняла 62-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 70 очков. Она также завоевала золото в женской эстафете на этапе в Оберхофе.

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