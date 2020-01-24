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Лариса Куклина: «Непонятно: и тяжелое состояние, и можешь терпеть»

17:38

Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлением от выступления в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. Из 68 финишировавших биатлонисток Куклина идет 13-й.

— Подумала: слава богу, финишировала, — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ». — Как-то непонятно. И тяжелое состояние, и вроде можешь терпеть. Весь проигрыш — крутые части, выход с подъема. Повороты — все нормально, все проходимо.

Потом посмотрим, какие ошибки, проанализируем на собрании.

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