Лариса Куклина: "Не смогла набрать нужную форму из-за болезней"

Российская биатлонистка Лариса Куклина призналась, что не смогла набрать хорошую форму в минувшем сезоне из-за болезней. 28-летняя спортсменка примет участие в чемпионате России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 4 апреля.

- Три раза болеть за сезон, причем сильно – это очень плохо, - приводит слова Куклиной "Тюменская Арена". - Во многом, по этой причине я так и не смогла набрать ту форму, которую могла и на которую рассчитывала. После завершения сезона буду решать эти проблемы.

Чемпионат России? Я буду бороться только за победу! Трасса? Организаторы обещают, что трассу приведут в порядок. Надеемся на лучшее.

Напомним, в минувшем сезоне Куклина завоевала золото в женской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она заняла 62-е место в общем зачете, набрав 70 очков.

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