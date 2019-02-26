Лариса Куклина: "Мне пришлось остаться в Москве на обследование и лечение после этапа КМ в Америке"

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о состоянии своего здоровья. Спортсменка оглохла на оба уха после смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити.

- После американских этапов мне так и не удалось побывать дома и увидеть свою любимую малышку. Самое любимое, самое драгоценное счастье. Мне пришлось остаться в Москве на обследование и лечение. Но хорошо хоть, что муж нашел время в своем плотном графике работы и приехал поддержать меня и помочь в тренировочном процессе. Все будет хорошо, иначе быть не может, - написала Куклина в своем Инстаграме.