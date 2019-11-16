Немец Йоханнес Кюн выиграл спринт на турнире в Шушене. Вторым стал норвежец Александер Андерсен. Француз Мартен Фуркад — третий.

Норвегия

Турнир в Шушене

Мужчины

Спринт

1. Йоханнес Кюн (Германия) — 25.40,3 (0+1)

2. Александер Андерсен (Норвегия) — +8,1 (0+0)

3. Мартен Фуркад (Франция) — +18,9 (0+1)

4. Йоханнес Бе (Норвегия) — +23,4 (0+1)

5. Филипп Хорн (Германия) — +24,8 (0+2)

6. Симон Дестье (Франция) — +27,2 (0+1)...

8. Арнд Пайффер (Германия) — +33,0 (2+0)

9. Эрик Лессер (Германия) — +36,2 (0+1)...

12. Тарьей Бе (Норвегия) — +48,1 (1+1)

13. Эмильен Жакелен (Франция) — +53,5 (0+2)...

15. Кентен Фильон-Майе (Франция) — +58,4 (0+2)