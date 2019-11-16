Кюн выиграл спринт в Шушене, Фуркад — третий
17:02
Немец Йоханнес Кюн выиграл спринт на турнире в Шушене. Вторым стал норвежец Александер Андерсен. Француз Мартен Фуркад — третий.
Норвегия
Турнир в Шушене
Мужчины
Спринт
1. Йоханнес Кюн (Германия) — 25.40,3 (0+1)
2. Александер Андерсен (Норвегия) — +8,1 (0+0)
3. Мартен Фуркад (Франция) — +18,9 (0+1)
4. Йоханнес Бе (Норвегия) — +23,4 (0+1)
5. Филипп Хорн (Германия) — +24,8 (0+2)
6. Симон Дестье (Франция) — +27,2 (0+1)...
8. Арнд Пайффер (Германия) — +33,0 (2+0)
9. Эрик Лессер (Германия) — +36,2 (0+1)...
12. Тарьей Бе (Норвегия) — +48,1 (1+1)
13. Эмильен Жакелен (Франция) — +53,5 (0+2)...
15. Кентен Фильон-Майе (Франция) — +58,4 (0+2)
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