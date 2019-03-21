Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира в сезоне-2018/19. 34-летняя спортсменка победила в спринте на этапе в норвежском Холменколлене и набрала 371 очко. После гонки ей вручили малый Хрустальный глобус.

It's double-delight for Anastasiya Kuzmina, who wins the Sprint Score - the third discipline globe of her career! #HOL19 🇸🇰🏆



You can rewatch the competition live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/E3uzZsSfJb – IBU World Cup (@IBU_WC) 21 марта 2019 г.

Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (330), третье - норвежка Марта Ольсбу Ройселанн (326). Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт - она заняла 13-е место (174).

Спринт (ж)

1 (1). Анастасия Кузьмина (Словакия) - 371 (+60)

2 (3). Доротея Вирер (Италия) - 330 (+30)

3 (4). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 326 (+38)

4 (2). Лиза Виттоцци (Италия) - 309 (0)

5 (5). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 280 (+9)

6 (6). Моника Хойниш (Польша) - 238 (+28)...

13 (15). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 174 (+27)...

25 (20). Ирина Старых (Россия) - 133 (0)

26 (28). Светлана Миронова (Россия) - 125 (+26)...

35 (32). Евгения Павлова (Россия) - 79 (0)...

47 (42). Маргарита Васильева (Россия) - 55 (0)...

56 (53). Валерия Васнецова (Россия) - 43 (0)...

68 (66). Ульяна Кайшева (Россия) - 21 (0)...

70 (-). Лариса Куклина (Россия) - 19 (+19)...

73 (-). Виктория Сливко (Россия) - 17 (+17)...

81 (76). Анастасия Морозова (Россия) - 12 (0).

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