Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене. Россиянки не попали в десятку

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 34-летняя спортсменка показала результат 19 минут 56,2 секунды.

Второе место заняла немка Франциска Пройсс (отставание 21,2 секунды), третье - еще одна представительница Словакии Паулина Фиалкова (25,1). Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала 14-й, Светлана Миронова - 15-й, Лариса Куклина - 22-й, Виктория Сливко - 24-й, Ульяна Кайшева - 50-й, Анастасия Морозова - 60-й.

Отметим, что итальянка Лиза Виттоцци, занимающая второе место в общем зачете Кубка мира, заняла 68-е место и не попала в пасьют.

Биатлон

Холменколлен (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 19.56,2 (1 шт. круг)

2. Франциска Пройсс (Германия) - отставание 21,2 (0)

3. Паулина Фиалкова (Словакия) - 25,1 (0)

4. Селия Эмонье (Франция) - 30,4 (0)

5. Дениза Херманн (Германия) - 34,0 (2)

6. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 35,5 (1)...

14. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 1.05,5 (0)

15. Светлана Миронова (Россия) - 1.10,1 (2)...

22. Лариса Куклина (Россия) - 1.20,7 (0)...

24. Виктория Сливко (Россия) - 1.22,1 (0)...

50. Ульяна Кайшева (Россия) - 2.01,6 (2)...

60. Анастасия Морозова (Россия) - 2.17,8 (1)...

68. Лиза Виттоцци (Италия) - 2.30,3 (5)

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