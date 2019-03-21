Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене. Россиянки не попали в десятку

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 34-летняя спортсменка показала результат 19 минут 56,2 секунды.
Второе место заняла немка Франциска Пройсс (отставание 21,2 секунды), третье - еще одна представительница Словакии Паулина Фиалкова (25,1). Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала 14-й, Светлана Миронова - 15-й, Лариса Куклина - 22-й, Виктория Сливко - 24-й, Ульяна Кайшева - 50-й, Анастасия Морозова - 60-й.
Отметим, что итальянка Лиза Виттоцци, занимающая второе место в общем зачете Кубка мира, заняла 68-е место и не попала в пасьют.
Биатлон
Холменколлен (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 19.56,2 (1 шт. круг)
2. Франциска Пройсс (Германия) - отставание 21,2 (0)
3. Паулина Фиалкова (Словакия) - 25,1 (0)
4. Селия Эмонье (Франция) - 30,4 (0)
5. Дениза Херманн (Германия) - 34,0 (2)
6. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 35,5 (1)...
14. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 1.05,5 (0)
15. Светлана Миронова (Россия) - 1.10,1 (2)...
22. Лариса Куклина (Россия) - 1.20,7 (0)...
24. Виктория Сливко (Россия) - 1.22,1 (0)...
50. Ульяна Кайшева (Россия) - 2.01,6 (2)...
60. Анастасия Морозова (Россия) - 2.17,8 (1)...
68. Лиза Виттоцци (Италия) - 2.30,3 (5)