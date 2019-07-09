Кузьмина может продолжить выступление в Кубке мира, но только в эстафетах

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина может остаться в сборной Словакии. Как сообщает ski-nordique, 34-летняя биатлонистка продолжает поддерживать форму, несмотря на заявление о завершении карьеры в конце прошлого сезона.

Отмечается, что речь идет только об участии в эстафетах. Сама Кузьмина отметила, что готова остаться, если ее партнерши по сборной будут бороться за высокие достижения.

Кузьмина на Олимпиадах трижды выигрывала золото и трижды - серебро. Половину наград (1 золотая и 2 серебряных) она взяла на Играх в Пхенчхане. Также на ее счету золото, серебро и бронза чемпионатов мира. В общем зачете Кубка мира-2018/19 она заняла третье место.