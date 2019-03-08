Кузьмина из-за болезни могла сегодня не выйти на старт

Биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира, победив в сегодняшнем спринте, могла не выйти на старт из-за сильной простуды, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– Сильно удивлена, что так все сложилось, – призналась Кузьмина после финиша сильно охрипшим голосом. – Еще утром решали, стоит ли мне бежать эту гонку. А в результате получилось выиграть даже с штрафным кругом. Это благодаря нашей команде, которая верила в меня и подготовила отличные лыжи. А я уже сделала, что смогла. (Владимир Иванов)

Теперь она достигла всего! Кузьмина взяла золото и сломала проклятие чемпионатов мира