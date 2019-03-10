Кузьмина дала интервью Губерниеву, не произнеся ни слова. Видео

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина дала интервью комментатору "Матч ТВ" Дмитрию Губерниеву. При этом она не произнесла ни одного слова.

Невероятно милое интервью с Кузьминой, в котором она не произнесла ни слова 😉



А здесь полный выпуск "Биатлона с Дмитрием Губерниевым":https://t.co/xjX37AzY5N pic.twitter.com/RhPggOGtc4 – Матч ТВ (@MatchTV) 9 марта 2019 г.

Накануне Кузьмина одержала победу в спринте на чемпионате мира в Эстерсунде. Перед гонкой она заболела, и у нее пропал голос. В связи этим она отвечала на вопросы Губерниева, кивая головой вместо положительного ответа или качая головой - вместо отрицательного.

Сегодня Кузьмина выступит в гонке преследования на чемпионате мира. Начало в 15.45 по московскому времени.

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