13:21 | Биатлон

Кузьмина дала интервью Губерниеву, не произнеся ни слова. Видео

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Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина дала интервью комментатору "Матч ТВ" Дмитрию Губерниеву. При этом она не произнесла ни одного слова.

Накануне Кузьмина одержала победу в спринте на чемпионате мира в Эстерсунде. Перед гонкой она заболела, и у нее пропал голос. В связи этим она отвечала на вопросы Губерниева, кивая головой вместо положительного ответа или качая головой - вместо отрицательного.

Сегодня Кузьмина выступит в гонке преследования на чемпионате мира. Начало в 15.45 по московскому времени.

Все о чемпионате мира по биатлону - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/biathlon/

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