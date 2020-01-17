Курьез в Рупольдинге: Сола стреляла первой, а Резцова, похоже, плохо знает правила биатлона

Курьезный эпизод произошел во время женской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россиянка Кристина Резцова, бежавшая третий этап, допустила ошибку на своем втором огневом рубеже. Во время ее стрельбы сперва одновременно закрылись первая и пятая мишень, затем — вторая и четвертая. После этого Резцова закрыла последнюю центральную мишень, а затем было зафиксировано два промаха по уже полностью закрытой установке.

Дело в том, что две мишени Резцовой по ошибке закрыла белорусская биатлонистка Анна Сола, после чего россиянка закрыла оставшиеся три и дважды выстрелила по закрытой установке.

После финиша Резцова сказала: «Соперница начала закрывать мишени на моей установке. Она уже два габарита закрыла, мне оставалось закрыть только три. Но нужно было отстрелять все пять патронов. Я знаю правила. У меня просто не было выбора. Если установка закрыта, то нужно все равно сделать пять выстрелов по мишеням. Я так и сделала: ко мне теперь претензий нет.

Нужно стрелять именно в мишень. Нельзя палить в воздух или снег. Иначе это считалось бы осечкой. Нужно было бы заряжать дополнительные патроны".

Однако, судя по всему, Резцова знала не все правила. Пункт 8.7.3 соревновательных правил IBU говорит: «Если мишень, по которой стреляет спортсмен, закрыта другим спортсменом, первый должен поднять руку, а того, кто стреляет ошибочно, нужно как можно быстрее остановить. Если цели поражены, мишень должна быть перезаряжена, а биатлонист должен начать стрелять после ее сброса».

Таким образом, Резцова обязана была просигнализировать о незакрытых мишенях. За нарушение правил организаторы могли оштрафовать российскую команду.

Сборная России в результате эстафеты заняла 11-е место.