Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону
10:22
Российская биатлонистка Лариса Куклина, представляющая Ямало-Ненецкий автономный округ, одержала победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России.
Второй стала Наталья Гербулова. Третье место заняла Евгения Буртасова.
Тюмень
Летний чемпионат России
Гонка 15 км
Женщины
1. Лариса Куклина (ЯНАО) — 47:17.2 (1)
2. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1:13.6 (2)
3. Евгения Буртасова (Новосибирска область) +2:10.1 (1)
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