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Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

10:22
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Российская биатлонистка Лариса Куклина, представляющая Ямало-Ненецкий автономный округ, одержала победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России.

Второй стала Наталья Гербулова. Третье место заняла Евгения Буртасова.

Тюмень

Летний чемпионат России

Гонка 15 км

Женщины

1. Лариса Куклина (ЯНАО) — 47:17.2 (1)

2. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1:13.6 (2)

3. Евгения Буртасова (Новосибирска область) +2:10.1 (1)

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Роман Шишов все материалы автора

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