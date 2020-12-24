Лариса Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону в Чайковском, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Спортсменка показала результат в 46 минут 26 секунд, допустив один промах. Второе место заняла Полина Шевнина (+29,8 секунды, 1 промах), на третьей строчке — Лейсан Бикташева (+35,5 секунды, 0 промахов).

В сезоне-2020/21 Куклина приняла участие в четырех гонках Кубка мира, лучший результат спортсменки — 23-е место в гонке преследования на третьем этапе турнира в Хохфильцене (Австрия).

Еще одна представительница сборной России, выступавшая на Кубке мира в нынешнем сезоне, Татьяна Акимова, стала седьмой в индивидуальной гонке в Чайковском.