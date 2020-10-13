Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о визите допинг-офицера на сборе в Кабардино-Балкарии.

«Время 21:15: я иду только с допинг-контроля. Такого долгого взятия пробы у меня еще не было, — рассказала биатлонистка в Instagram. — Очень долго было, мне кажется, я даже засыпать там начала.

Скажу вам самое интересное, что, когда мы днем шли гуляли с мужем, я Мише говорю: «Блин, что-то ко мне долго допинг-контроль уже не приезжал, наверное, в Москве на ЭКО 16-го числа приедут». Ну вот тебе: садимся мы ужинать, подходит ко мне мужчина и прям так пристально на меня смотрит. Я поперхнулась, подавилась. И спрашиваю у него: что? И он мне предъявляет: допинг-контроль».