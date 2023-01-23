Куклина: «Дочь спрашивает: «А что такое санкции?»

Лариса Куклина в интервью «СЭ» рассказала, как ее дочь относится к тому, что российские биатлонисты в этом сезоне не выступают на международной арене.

— В 7 лет ребенок уже все очень хорошо понимает. Не спрашивает ли Милана, почему мама в прошлых сезонах выступала в Европе, а сейчас бегает в России?

— Она в принципе все понимает, знает про санкции. Конечно, сейчас очень много вопросов. Спрашивает: «А почему?» Говоришь, что санкции есть, нас сейчас не пускают на международную арену. Она спрашивает: «А что такое «санкции»?» Тебе надо объяснить. Потом дальше разговариваешь. Она спрашивает: «А что значит «международная арена»?» У нее на каждое мое предложение по несколько вопросов.

— Знаю, что ты до последнего переживала и надеялась, что попадаешь на Олимпиаду. Дочь переживала и понимала важность события?

— Думаю, что в этом возрасте они еще не особо понимают.

— А у тебя сейчас эта цель и надежда на Олимпиаду остается или после прошлого сезона ориентиры сместились?

— Меня, конечно, тот сезон очень сильно ударил. Не ожидала такого. Просто когда идешь к этому целенаправленно и понимаешь, что все сделал для того, чтобы там оказаться... Когда ты это не получаешь... Мне тяжело это вспоминать. Очень больно, — сказала Куклина «СЭ».