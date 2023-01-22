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Куклина — о победе в масс-старте: «Для стрельбы хорошо сыграл момент, когда нервная система расслаблена»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала победу в масс-старте на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах (Белоруссия).

— Лариса, поздравляем. 4 победы подряд! Это какой-то волшебный эликсир на Семинском был или вы правильное желание Деду Морозу загадали?

— Спасибо большое, я уже пыталась анализировать. Я думаю здесь в совокупности сыграли большую роль тренировки на Семинском перевале, подход к тренировкам, как Юрий Михайлович предложил. Плюс со мной была дочка. И психологически я настолько отдохнула. Я была счастлива. Сбор прошел на одном дыхании. И я думаю это все в совокупности сыграло. То что стала отходить череда неудач с болезнями, с травмами.

— Понятно, что эмоции положительные. Но не устала ли от эмоций в эти дни?

— Я боюсь этих ощущений порой, но посмотрим дальше.

— Как сегодня со стрельбой удалось справиться?

— Сегодня ветер позволял сработать. И плюс утром было такое состояние, ночью плохо спала, не выспалась, было сонное состояние. Именно для стрельбы этот момент хорошо сыграл, когда нервная система хорошо расслаблена. Может такой фактор.

Биатлон
Лариса Куклина
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Куклина выиграла масс-старт на Кубке Содружества в Раубичах

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