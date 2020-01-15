Куклина пожаловалась на оскорбления болельщиков после провала в масс-старте

Российская биатлонистка Лариса Куклина посетовала на оскорбления со стороны фанатов, которые получила в Instagram после неудачного выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсменка заняла последнее 30-е место, допустив 11 промахов.

— Прошло всего два дня, конечно, психологически то выступление меня убило, а еще больше те слова, которые я услышала в свой адрес, — цитирует «Матч ТВ» Куклину.

— От кого?

— От болельщиков.

— Спортсмены, как правило, умеют абстрагироваться от этого, слушать только тренеров, близких людей. Неужели вы не научились за два сезона в сборной?

— Конечно, я пытаюсь, на многое не обращаю внимания, но есть люди, которые пишут такое, что я даже вслух не могу это произнести. Настолько это грязно и неприятно.

— Если посмотреть ваш пост в Instagram с объяснениями и извинениями, то комментарии там только положительные.

— Мне это пишут в личку.

— Евгения Павлова, например, отвечает резко. Может быть, тоже осадить людей?

— Я не могу так ответить. Просто написала: «Спасибо, я вас услышала». Пожелала здоровья и счастья в личной жизни.

— Не думали закрыть личные сообщения?

— Не думала, каждый человек может высказаться, это его право.

— Что движет такими людьми?

— Я могу им только посочувствовать, наверное, они очень несчастливы в своей жизни, судьбе. Я не представляю, как можно обидеть человека, сказать ему что-то плохое.