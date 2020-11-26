Куклина показала, чем кормят российских биатлонистов на карантине в Контиолахти

Лариса Куклина в сторис в Instagram опубликовала видео завтрака, которое ей принесли в отеле в Контиолахти. Сборная России находится на самоизоляции накануне 1-го этапа Кубка мира после четырех выявленных случаев коронавируса в команде.

«Принесли завтрак в постель. Фрукты, печенька, сок и бутерброд какой-то. Ну, с голода уже не помрем, спасибо большое», — сказала Куклина.

Решение по участию сборной России в этапе Кубка мира будет принято в ближайшее время.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье — спринты.