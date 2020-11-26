Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Куклина показала, чем кормят российских биатлонистов на карантине в Контиолахти

14:17
Завтрак российских биатлонистов. Фото Instagram
Завтрак российских биатлонистов. Фото Instagram
Теги:

Лариса Куклина в сторис в Instagram опубликовала видео завтрака, которое ей принесли в отеле в Контиолахти. Сборная России находится на самоизоляции накануне 1-го этапа Кубка мира после четырех выявленных случаев коронавируса в команде.

«Принесли завтрак в постель. Фрукты, печенька, сок и бутерброд какой-то. Ну, с голода уже не помрем, спасибо большое», — сказала Куклина.

Решение по участию сборной России в этапе Кубка мира будет принято в ближайшее время.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье — спринты.

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир