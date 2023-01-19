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Куклина: «Так получается, что новый год для меня удачно складывается»

Куклина отреагировала на свою вторую победу в сезоне
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Лариса Куклина после победы в спринте на четвертом этапе Кубка Содружества в Раубичах прокомментировала свой результат.

— Второй этап и вторая победа в сезоне.

— На Кубке Содружества это первая победа. Так получается, что новый год для меня удачно складывается. Причина удачного выступления? Мы обговаривали с Юрием Михайловичем, что я переболела осенью ковидом, плюс летом была затяжная травма ноги, которая не давала полноценно тренироваться. Приходилось выходить через боль. Возможно, сейчас постепенно отходить болезнь, возвращается форма. Плюс с Юрием Михайловичем ведем постоянный диалог спортсмен-тренер, что для меня всегда было важно в подготовке.

Куклина преодолела 7,5 км за 29 минут 9,6 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место у Наталии Шевченко (+8,6), третьей стала Анастасия Шевченко (+23,8).

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Лариса Куклина победила в спринте на четвертом этапе Кубка Содружества
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