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Сегодня, 15:45

Куклина объяснила слезы на пьедестале во время исполнения гимна

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Лариса Куклина в интервью «СЭ» объяснила, почему плакала стоя на пьедестале после победы в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

— У меня глаза воспалились. Когда в спринте поехала на финишный круг, что-то попало. Думала, проморгаюсь. После финиша начали еще больше болеть. Все думали, что я плачу от радости на пьедестале, когда гимн играл. А у меня просто слезы потекли, потому что больно глазу моргать. Вечером еще хуже стало. Все воспалилось. После выпила таблетки против аллергии, утром брызгали в нос. Ночью просыпалась и капала, — сказала Куклина «СЭ».

Биатлон
Лариса Куклина
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