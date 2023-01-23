Куклина объяснила слезы на пьедестале во время исполнения гимна

Российская биатлонистка Лариса Куклина в интервью «СЭ» объяснила, почему плакала стоя на пьедестале после победы в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

— У меня глаза воспалились. Когда в спринте поехала на финишный круг, что-то попало. Думала, проморгаюсь. После финиша начали еще больше болеть. Все думали, что я плачу от радости на пьедестале, когда гимн играл. А у меня просто слезы потекли, потому что больно глазу моргать. Вечером еще хуже стало. Все воспалилось. После выпила таблетки против аллергии, утром брызгали в нос. Ночью просыпалась и капала, — сказала Куклина «СЭ».