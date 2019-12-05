Российская биатлонистка Лариса Куклина после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде заявила, что не простит себе допущенные два промаха. Россиянка заняла пятое место — это ее лучший результат в карьере.

— Вроде бы и рада, но сделала две ошибки, которые себе не прощу, — сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ». — На «лежке» сама дернула выстрел, на «стойке» немножко поплыла. Я всегда говорю, что мне нужны старты, и лучше всего, когда они подряд идут. Я переживала немного, что после спринта четыре дня отдыха было. Сегодня бежалось легче, чем в спринте. Там меня не хватило на последний круг.

У меня первые круги не получается сильно отработать. Это физиология, но все поправимо на тренировках. Ветер? Очень тяжелый, он и слева, и справа дует. Немножко тяжело ориентироваться, но рада что получилось справиться.

Эстафета? К этапам нет предпочтения. Как доверят, такой и побегу.

Кубок мира по биатлону: расписание первого этапа // Все о биатлоне, Кубок мира-2019/2020: расписание, результаты и зачет