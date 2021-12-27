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Куклина: «Ижевская винтовка» прошла удачно, спасибо мужу за то, что орал и был недоволен вторыми местами»

17:29
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Биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги выступления на «Ижевской винтовке».

«Ижевская винтовка» прошла достаточно удачно (2 место в гонке и 2 место в спринте). Всем огромное спасибо за поддержку и Мише за то, что орал* и был недоволен моими 2 местами. *Подробности в карусели", — написала спортсменка в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Лариса Куклина (@kuklinalara)

На турнире в Ижевске 31-летняя Куклина в индивидуальной гонке стала второй, сделав два промаха. В спринте биатлонистка также заняло второй.

По итогу «Ижевской винтовки» Куклина попала в состав сборной России на этапы Кубка IBU.

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Анна Горшкова все материалы автора

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