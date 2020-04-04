Куклина хочет, чтобы Норицын продолжил работать со сборной России

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги своего выступления в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира.

— Главный минус сезона — это процентовка стрельбы, теперь надо устранить это за подготовительный период и больше не допускать таких ошибок, — цитирует Куклину РИА «Новости».

— Что случилось с командой после этапа в Анси?

— В моем случае надо было немного отдохнуть после первых трех этапов Кубка мира и не ехать на сбор в Обертиллиах. На тот момент мне казалось, что все будут много тренироваться и мне тоже надо. В итоге организм не восстановился, и я попала в функциональную яму.

— Владимир Драчев называл вас лучшим стрелком в команде, но почему не удавалось совместить это с быстрым ходом?

— Это не то, что так сказал Владимир Петрович, это показывала статистика стрельбы. Я сделала выводы в стрелковой части и понимаю, что надо, чтобы устранить ошибки. Надеюсь, что в следующем сезоне всё будет в порядке, стрельба вернётся, как минимум, к прежним показателям.

— Сыграла ли здесь роль Виталия Норицына, что вы не раскрылись до конца? Не виноват ли он?

— Виталию Викторовичу Норицыну я полностью доверяю в подготовке, я довольна его работой и результатом с ним. Функционально — прибавка явно есть, и как психолог этот тренер всегда найдёт правильные слова для настроя.

— На этапе в Финляндии вы сказали Норицыну, что у вас утомление от сезона. Что это значит?

— Об утомлении ничего не говорила. Оно у всех есть к концу сезону. Я себя хорошо чувствовала на последних этапах.

— Почему эксперты винят в результатах команды именно Норицына?

— Очень много критики обрушилось на Виталия Викторовича, и он ее принял. Говорить, что его план подготовки не работает, никак нельзя. Были ошибки по сезону, в частности новогодний сбор в Обертиллиах, это касается только меня. Но надо понимать, что Норицын тренирует меня только второй сезон и в данной ситуации мы оказались впервые. В будущем таких ошибок не будет. Я работала со многими специалистами и подход Норицына мне подходит больше всего.