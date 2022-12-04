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Сегодня, 16:01

Кугаевский: «Гараничеву прописали пару дней покоя, мазей и массажа»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал о состоянии здоровья Евгения Гараничева, который не смог выйти на старт одиночной смешанной эстафеты второго этапа Кубка России по биатлону в Увате.

«Гараничев накануне бежал по холодной погоде, поэтому ему немного продуло шею, воспалился нерв, и он не мог повернуть шею из-за защемления. Но в целом ничего страшного. Врачи прописали пару дней покоя, мазей и массажа — и все должно быть нормально», — цитирует Кугаевского Metaratings.ru.

Белорусские биатлонисты Динара Алимбекова и Антон Смольский выиграли одиночную смешанную эстафету на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате. Второе место заняла команда Тюменской области, за которую выступали Вадим Истамгулов и Виктория Сливко (+6,7 секунды). Третьей стала команда Свердловской области, которую представили Кирилл Бажин и Тамара Дербушева (+24,3).

Источник: https://metaratings.ru/news/kugaevskiy-garanichevu-propisali-paru-dney-pokoya-mazey-i-massazha-1431201/
Биатлон
Евгений Гараничев
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