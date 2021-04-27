Кугаевский: «Формирование биатлонной группы Логинова прошло без скандалов и шумихи»
17:53
Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал, как прошел переход Александра Логинова в группу Сергея Башкирова.
«Думаю, что это хороший пример совместной работы участников процесса, без скандалов и шумихи», — цитирует Кугаевский ТАСС.
В общем зачете Кубка мира Логинов откатился во второй десяток и не завоевал ни одной личной медали на чемпионате мира.
Помимо Логинова под руководством Башкирова будут тренироваться Евгений Гараничев, Василий Томшин и Максим Цветков.
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