Кугаевский: «Формирование биатлонной группы Логинова прошло без скандалов и шумихи»

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал, как прошел переход Александра Логинова в группу Сергея Башкирова.

«Думаю, что это хороший пример совместной работы участников процесса, без скандалов и шумихи», — цитирует Кугаевский ТАСС.

В общем зачете Кубка мира Логинов откатился во второй десяток и не завоевал ни одной личной медали на чемпионате мира.

Помимо Логинова под руководством Башкирова будут тренироваться Евгений Гараничев, Василий Томшин и Максим Цветков.