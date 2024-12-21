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Сегодня, 12:33

Сливко выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества, белоруска Смольская — вторая

Алина Савинова
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Российская биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском.

30-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 32 минуты 39,6 секунды. На ее счету два промаха на огневых рубежах.

Второй финишировала белоруска Динара Смольская, которая допустила три промаха и уступила Сливко 23,4 секунды. Третье место заняла еще одна россиянка Наталия Шевченко (+31,1; 2).

Ранее пасьют у мужчин выиграл Даниил Серохвостов. Серебряным призером стал Александр Корнев, бронзовым — Эдуард Латыпов.

Программу на третьем этапе Кубка Содружества завершат масс-старты на 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин, которые состоятся в воскресенье, 22 декабря.

Биатлон
Виктория Сливко
Наталия Шевченко
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