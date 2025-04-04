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4 апреля, 11:45

Кубок Содружества, спринт у мужчин: трансляция гонки

Мужской спринт на Кубке Содружества по биатлону состоится 4 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эдуард Латыпов.
Фото Getty Images

Мужской спринт (10 км) в рамках финала Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/2025 состоится в пятницу, 4 апреля. Соревнования пройдут на базе спортивного комплекса «Долина уюта» в Мурманске. Начало — в 13.15 по московскому времени.

В России трансляцию гонки в прямом эфире можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Арена» и «Матч Планета», а также на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 13.05 мск. Бесплатно следить за мужским спринтом можно в официальном сообществе СБР в социальной сети «ВКонтакте».

В Белоруссии финал турнира покажут на телеканале «Беларусь 5».

Заключительный этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/2025 пройдет в Мурманске с 4 по 6 апреля.

Биатлон
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