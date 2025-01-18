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Сегодня, 11:38

Халили с преимуществом больше минуты выиграла гонку преследования на Кубке Содружества

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская биатлонистка Анастасия Халили стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубке Содружества в Демино (Ярославская область).

25-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха и преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 51,5 секунды.

Второе место заняла еще одна россиянка Виктория Метеля, отставшая от лидера на 1 минуту 10,2 секунды. Тройку призеров замкнула белоруска Анна Сола (+1.26,6).

Кубок содружества-2024/25

4-й этап. Демино (Ярославская область)

Женщины. Гонка преследования

1. Анастасия Халили (Россия) — 27.51,5 (0 промахов)

2. Виктория Метеля (Россия) — +1.10,2 (1)

3. Анна Сола (Белоруссия) — +1.26,6 (3)

4. Виктория Сливко (Россия) — +2.02,1 (0)

5. Наталия Шевченко (Россия) — +2.27,6 (1)

6. Ирина Казакевич (Россия) — +2.44,9 (5)

Биатлон
Анастасия Халили (Гореева)
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