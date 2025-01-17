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Халили выиграла спринт на 4-м этапе Кубка Содружества

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Награждение по итогу женского спринта на Кубке содружества 17 января.
Фото СБР

Российская биатлонистка Анастасия Халили стала победительницей спринта на четвертом этапе Кубка Содружества в Демино (Ярославская область).

25-летняя спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 29,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второй стала Ирина Казакевич, отставшая от лидера на 30,5 секунды. Тройку призеров замкнула белоруска Анна Сола (+33,9).

Кубок содружества-2024/25

4-й этап. Демино (Ярославская область)

Женщины. Спринт

1. Анастасия Халили (Россия) — 19.29,1 (0 промахов)

2. Ирина Казакевич (Россия) — +30,5 (1)

3. Анна Сола (Белоруссия) — +33,9 (1)

4. Анастасия Шевченко (Россия) — +54,4 (1)

5. Виктория Метеля (Россия) — +1.01,6 (1)

6. Елизавета Каплина (Россия) — +1.09,3 (0)

Биатлон
Анастасия Халили (Гореева)
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