Смольский одержал победу в гонке преследования на Кубке Содружества, Серохвостов — второй
Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубке Содружества в Демино (Ярославская область).
Он преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минут 45,7 секунды и допустил 4 промаха.
Второе место занял российский биатлонист Даниил Серохвостов, отставший от лидера на 17,7 секунду (6 промахов). Тройку призеров замкнул Рустам Каюмов (+18,8; 1).
В топ-5 также попали Александр Логинов (+27,8; 2) и Карим Халили (+43,6; 3).
В воскресенье, 19 января, на четвертом этапе Кубке Содружества пройдут масс-старты.
Кубок содружества-2024/25
4-й этап. Демино (Ярославская область)
Мужчины. Гонка преследования
1. Антон Смольский (Белоруссия) — 33 минут 45,7 секунды (4 промаха)
2. Даниил Серохвостов (Россия) +17,7 (6)
3. Рустам Каюмов (Россия) +18,8 (1)