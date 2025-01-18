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Сегодня, 15:04

Смольский одержал победу в гонке преследования на Кубке Содружества, Серохвостов — второй

Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубке Содружества в Демино (Ярославская область).

Он преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минут 45,7 секунды и допустил 4 промаха.

Второе место занял российский биатлонист Даниил Серохвостов, отставший от лидера на 17,7 секунду (6 промахов). Тройку призеров замкнул Рустам Каюмов (+18,8; 1).

В топ-5 также попали Александр Логинов (+27,8; 2) и Карим Халили (+43,6; 3).

В воскресенье, 19 января, на четвертом этапе Кубке Содружества пройдут масс-старты.

Кубок содружества-2024/25

4-й этап. Демино (Ярославская область)

Мужчины. Гонка преследования

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 33 минут 45,7 секунды (4 промаха)

2. Даниил Серохвостов (Россия) +17,7 (6)

3. Рустам Каюмов (Россия) +18,8 (1)

Биатлон
Антон Смольский
Даниил Серохвостов
Рустам Каюмов
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