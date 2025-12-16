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16 декабря 2025, 14:30

Кубок Содружества: расписание этапа в Чайковском, даты и время начала гонок

Третий этап Кубка Содружества по биатлону состоится в Чайковском
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото СБР, Telegram

Третий этап Кубка Содружества по биатлону состоится с 19 по 21 декабря. Гонки пройдут в Чайковском.

Расписание третьего этапа Кубка Содружества по биатлону

19 декабря (пятница)

  • 9.00. Мужчины. Спринт, 10 км
  • 11.30. Женщины. Спринт, 7,5 км

20 декабря (суббота)

  • 9.00. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
  • 11.00. Женщины. Гонка преследования, 10 км

21 декабря (воскресенье)

  • 9.00. Мужчины. Масс-cтарт, 15 км
  • 11.30. Женщины. Масс-cтарт, 12,5 км

Начало гонок — по московскому времени.

В прямом эфире соревнования показывают каналы медиахолдинга «Матч!». Следить за результатами гонок можно в разделе биатлона на сайте «СЭ».

Кубок Содружества по биатлону 2025/26 стартовал в сентябре и завершится в апреле.

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Биатлон
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