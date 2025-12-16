Кубок Содружества: расписание этапа в Чайковском, даты и время начала гонок
Третий этап Кубка Содружества по биатлону состоится в Чайковском
Третий этап Кубка Содружества по биатлону состоится с 19 по 21 декабря. Гонки пройдут в Чайковском.
Расписание третьего этапа Кубка Содружества по биатлону
19 декабря (пятница)
- 9.00. Мужчины. Спринт, 10 км
- 11.30. Женщины. Спринт, 7,5 км
20 декабря (суббота)
- 9.00. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
- 11.00. Женщины. Гонка преследования, 10 км
21 декабря (воскресенье)
- 9.00. Мужчины. Масс-cтарт, 15 км
- 11.30. Женщины. Масс-cтарт, 12,5 км
Начало гонок — по московскому времени.
В прямом эфире соревнования показывают каналы медиахолдинга «Матч!». Следить за результатами гонок можно в разделе биатлона на сайте «СЭ».
Кубок Содружества по биатлону 2025/26 стартовал в сентябре и завершится в апреле.
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