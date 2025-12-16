Кубок Содружества: расписание этапа в Чайковском, даты и время начала гонок

Третий этап Кубка Содружества по биатлону состоится в Чайковском

Третий этап Кубка Содружества по биатлону состоится с 19 по 21 декабря. Гонки пройдут в Чайковском.

Расписание третьего этапа Кубка Содружества по биатлону

19 декабря (пятница)

9.00. Мужчины. Спринт, 10 км

11.30. Женщины. Спринт, 7,5 км

20 декабря (суббота)

9.00. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

11.00. Женщины. Гонка преследования, 10 км

21 декабря (воскресенье)

9.00. Мужчины. Масс-cтарт, 15 км

11.30. Женщины. Масс-cтарт, 12,5 км

Начало гонок — по московскому времени.

В прямом эфире соревнования показывают каналы медиахолдинга «Матч!». Следить за результатами гонок можно в разделе биатлона на сайте «СЭ».

Кубок Содружества по биатлону 2025/26 стартовал в сентябре и завершится в апреле.