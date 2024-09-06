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Кубок Содружества по летнему биатлону в Красноярске: расписание гонок и где смотреть трансляции соревнований

Красноярск принимает Кубок Содружества по летнему биатлону
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото СБР

Первый этап Альфа-Банк Кубка Содружества-2024/25 по летнему биатлону проводится с 6 по 8 сентября. Соревнования принимает Красноярск.

В программе — спринт, гонка преследования и масс-старт у мужчин и женщин.

Кубок Содружества 2024/2025 по летнему биатлону в Красноярске: расписание гонок (время начала — московское)

6 сентября, пятница

9:00. Женщины. Спринт

12:00. Мужчины. Спринт

7 сентября, суббота

9:00. Женщины. Гонка преследования

12:00. Мужчины. Гонка преследования

8 сентября, воскресенье

9:00. Женщины. Масс-старт

12:00. Мужчины. Масс-старт

Следить за стартами Кубка Содружества-2024/25 в прямом эфире можно в сообществе Союза биатлонистов России в соцсети «ВКонтакте». Записи гонок также будут доступны на YouTube-канале СБР.

Трансляции соревнований также показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета» и сайт matchtv.ru.

Жители Белоруссии могут следить за соревнованиями на телеканале БТ 5.

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