Латыпов победил в спринте на этапе Кубка Содружества в Чайковском

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском.

30-летний спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и финишировал с временем 24 минуты 24,7 секунды.

Вторым стал Даниил Серохвостов с отставанием в 20,3 секунды, на его счету 2 промаха. Третье место у Александра Корнева (+23,5; 1),

Лучший результат среди белорусов показал Дмитрий Лазовский — 11-я позиция. На строчку ниже расположился его соотечественник Антон Смольский.

Кубок Содружества по биатлону-2024/25

3-й этап. Чайковский

Спринт. Мужчины

1. Эдуард Латыпов — 24.24,7 (0)

2. Даниил Серохвостов — 20,3 (2)

3. Александр Корнев — 23,5 (1)

4. Алексей Вагин — 48,4 (1)

5. Александр Логинов — 52,0 (2)

6. Евгений Сидоров — 52,4 (1)