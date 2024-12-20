Латыпов победил в спринте на этапе Кубка Содружества в Чайковском
Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском.
30-летний спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и финишировал с временем 24 минуты 24,7 секунды.
Вторым стал Даниил Серохвостов с отставанием в 20,3 секунды, на его счету 2 промаха. Третье место у Александра Корнева (+23,5; 1),
Лучший результат среди белорусов показал Дмитрий Лазовский — 11-я позиция. На строчку ниже расположился его соотечественник Антон Смольский.
Кубок Содружества по биатлону-2024/25
3-й этап. Чайковский
Спринт. Мужчины
1. Эдуард Латыпов — 24.24,7 (0)
2. Даниил Серохвостов — 20,3 (2)
3. Александр Корнев — 23,5 (1)
4. Алексей Вагин — 48,4 (1)
5. Александр Логинов — 52,0 (2)
6. Евгений Сидоров — 52,4 (1)