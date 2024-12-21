Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:06

Серохвостов стал победителем пасьюта на этапе Кубка Содружества в Чайковском

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Серохвостов.
Фото Global Look Press

Российский биатлонист Даниил Серохвостов выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском.

25-летний спортсмен стартовал со второй позиции. Он допустил пять промахов на огневых рубежах и финишировал с временем 35 минут 20,2 секунды.

Серебряным призером гонки с шестью промахами стал Александр Корнев, его отставание от победителя — 17 секунд. Тройку сильнейших замкнул победитель спринта Эдуард Латыпов (+18,7; 7).

Программу на третьем этапе Кубка Содружества завершат масс-старты на 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин, которые состоятся в воскресенье, 22 декабря.

Кубок Содружества по биатлону-2024/25

3-й этап. Чайковский

Мужчины. Гонка преследования, топ-6

1. Даниил Серохвостов — 35.20,2 (5)

2. Александр Корнев — 17,0 (6)

3. Эдуард Латыпов — 18,7 (7)

4. Антон Смольский (Белоруссия) — 33,1 (3)

5. Рустам Каюмов — 41,8 (2)

6. Александр Логинов — 59,5 (6)

Биатлон
Александр Корнев
Даниил Серохвостов
Эдуард Латыпов
Читайте также
«Все, ты ни за что не борешься». Тутберидзе ярко вернулась на внутренние старты
Небензя пообещал ответ РФ на преступления ВСУ против мирных граждан
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Футболист «Зенита» Глушенков посетил пляж на Мальдивах в женской одежде
FT сообщила о возмущении Шольца из-за идеи Дуды о конфискации активов России
В двух районах Казани загорелись дома после атаки беспилотников
Популярное видео
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кубок Содружества по биатлону: смотреть гонки преследования на этапе в Чайковском

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости