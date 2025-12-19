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19 декабря 2025, 12:25

Казакевич стала победительницей спринта на третьем этапе Кубка Содружества

Павел Лопатко
Ирина Казакевич.
Фото СБР

Россиянка Ирина Казакевич выиграла спринтерскую гонку на дистанции 7,5 километра на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском.

28-летняя Казакевич преодолела дистанцию за 21 минуту 40,5 секунды, не допустив промахов. Второй стала россиянка Инна Терещенко с отставанием в 9,7 секунды (без промахов). Третье место заняла их соотечественница Кристина Резцова, она отстала на 10 секунд и допустила один промах на втором огневом рубеже.

Гонку пропускали Маргарита Болдырева, Ксения Караман, Виктория Метеля, Светлана Миронова и Анастасия Халили.

20 декабря биатлонистки на этапе Кубка Содружества в Чайковском проведут гонку преследования на дистанции 10 километров. Она начнется в 11.00 по московскому времени.

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Ирина Казакевич
Кристина Резцова
Биатлон
Инна Терещенко
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