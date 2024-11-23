Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 08:00

Кубок Содружества по биатлону: трансляция соревнований 23 ноября

На Кубке Содружества состоятся мужская и женская гонки преследования
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На стартовом этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске в субботу, 23 ноября, пройдут гонки преследования.

В 9.00 по московскому времени начнется женская гонка, а 12.00 — мужская.

В пятницу, 22 ноября, женский спринт выиграла Тамара Дебрушева, преодолев дистанцию за 22.07,9 без промахов на огневых рубежах. Серебро у Кристины Резцовой (отставание 5,7 секунды), замкнула тройку Светлана Миронова (+6 секунд).

В мужском спринте победу одержал Эдуард Латыпов, показав время 24 минуты 31,3 секунды и допустив два промаха на стрельбище. Второе место занял Даниил Серохвостов (+6,0 и 3 промаха), замкнул тройку лучших Карим Халили (+16,1 и 1 промах).

Прямые трансляции соревнований, которые будут начинаться за 30 минут до гонок, покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Биатлон
Читайте также
Фигуристы Лопарева и Бриссо убрали фразу о русских из программы
Марочко назвал Купянск самой напряженной точкой на карте боевых действий
Россиянам рассказали о признаках возникновения деменции и ее профилактике
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Тренера «Зенита» Тимощука лишили всех государственных наград на Украине
Четыре человека погибли в результате удара Израиля по Бейруту
Популярное видео
Серебряков обменян в «Авангард»
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Черезов: «Российские патроны для биатлона уступают европейским аналогам»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости