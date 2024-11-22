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Кубок Содружества по биатлону: трансляция соревнований 22 ноября

Кубок Содружества по биатлону стартует 22 ноября в Ханты-Мансийске
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антон Смольский.
Фото Global Look Press

22 ноября состоятся спринтерские гонки у женщин и мужчин в рамках II этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону. Турнир проходит в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание II этапа Кубка Содружества-2024/2025

22 ноября, пятница

9.00. Женщины, спринт 7,5 км.

12.00. Мужчины, спринт 10 км.

В России в прямом эфире следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Планета». В Белоруссии Кубок Содружества покажут на телеканале «Беларусь 5».

Кубок Содружества пройдет с 22 по 24 ноября.

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