Кубок Содружества по биатлону: смотреть гонки преследования на этапе в Чайковском
21 декабря состоятся гонки преследования у женщин и мужчин на Кубке Содружества
21 декабря состоятся гонки преследования у женщин и мужчин в рамках III этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону. Турнир проходит в биатлонном комплексе в Чайковском (Пермский край). «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
Расписание III этапа Кубка Содружества сезона-2024/2025
21 декабря, суббота
9.30. Мужчины. Гонка преследования — 12,5 км
12.30. Женщины. Гонка преследования — 10 км
В России в прямом эфире следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена». В Белоруссии Кубок Содружества покажут на телеканале «Беларусь 5».
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