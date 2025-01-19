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Сегодня, 14:35

Белорус Лобастов выиграл масс-старт на четвертом этапе Кубка Содружества

Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусский биатлонист Никита Лобастов одержал победу в масс-старте на четвертом этапе Кубка Содружества в Демино (Ярославская область).

27-летний спортсмен преодолел дистанцию в 15 км за 34 минуты 59,9 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял Александр Логинов (+5,1; 2 промаха). Третьим стал Антон Бабиков (+9,9; 2).

Кубок содружества-2024/25

4-й этап. Демино (Ярославская область)

Мужчины. Масс-старт

1. Никита Лобастов (Белоруссия) — 34 минуты 59,9 секунды (0 промахов)

2. Александр Логинов (Россия) +5,1 (2)

3. Антон Бабиков (Россия) +9,9 (2)

Биатлон
Александр Логинов (биатлон)
Антон Бабиков
Никита Лобастов
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