Кубок Содружества по биатлону: даты и места проведения этапов в сезоне-2025/26

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону сезона 2025/26 проходит с 4 сентября 2025 года и завершится 5 апреля 2026-го в Мурманске. «СЭ» публикует расписание турнира.

1-й этап в Сочи

4 сентября, четверг

Роллеры. Женщины. Спринт

5 сентября, пятница

Роллеры. Мужчины. Спринт

6 сентября, суббота

Роллеры. Женщины. Эстафета

Роллеры. Мужчины. Эстафета

7 сентября, воскресенье

Роллеры. Женщины. Гонка преследования

7 сентября, воскресенье

Роллеры. Мужчины. Гонка преследования

2-й этап в Ханты-Мансийске

4 декабря, четверг

Мужчины. Спринт, 10 км

5 декабря, пятница

Женщины. Спринт, 7.5 км

6 декабря, суббота

Смешанная эстафета

7 декабря, воскресенье

Мужчины. Масс-cтарт, 15 км

7 декабря, воскресенье

Женщины. Масс-cтарт, 12.5 км

3-й этап в Чайковском

19 декабря, пятница

Мужчины. Спринт, 10 км

Женщины. Спринт, 7.5 км

20 декабря, суббота

Мужчины. Гонка преследования, 12.5 км

Женщины. Гонка преследования, 10 км

21 декабря, воскресенье

Мужчины. Масс-cтарт, 15 км

Женщины. Масс-cтарт, 12.5 км

4-й этап в Раубичи

22 января, четверг

Женщины. Спринт, 7.5 км

23 января, пятница

Мужчины. Спринт, 10 км

24 января, суббота

Женщины. Гонка преследования, 10 км

Мужчины. Гонка преследования, 12.5 км

25 января, воскресенье

Смешанная эстафета

5-й этап в Сочи

11 февраля, среда

Мужчины. Спринт, 10 км

Женщины. Спринт, 7.5 км

12 февраля, четверг

Мужчины. Гонка преследования, 12.5 км

Женщины. Гонка преследования, 10 км

14 февраля, суббота

Мужчины. Масс-cтарт, 15 км

Женщины. Масс-cтарт, 12.5 км

15 февраля, воскресенье

Мужчины. Командный спринт

Женщины. Командный спринт

Финальный этап в Мурманске

3 апреля, пятница

Мужчины. Спринт, 10 км

Женщины. Спринт, 7.5 км

4 апреля, суббота

Мужчины. Командный спринт

Женщины. Командный спринт

5 апреля, воскресенье

Мужчины. Масс-cтарт, 15 км

Женщины. Масс-cтарт, 12.5 км