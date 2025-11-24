Биатлон
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат Европы Кубок России
Новости
Уведомления
Главная
Биатлон

24 ноября 2025, 15:25

Кубок Содружества по биатлону: даты и места проведения этапов в сезоне-2025/26

Опубликовано расписание Кубка Содружества по биатлону сезона 2025/26
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эдуард Латыпов.
Фото Global Look Press

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону сезона 2025/26 проходит с 4 сентября 2025 года и завершится 5 апреля 2026-го в Мурманске. «СЭ» публикует расписание турнира.

1-й этап в Сочи

4 сентября, четверг

Роллеры. Женщины. Спринт

5 сентября, пятница

Роллеры. Мужчины. Спринт

6 сентября, суббота

Роллеры. Женщины. Эстафета

Роллеры. Мужчины. Эстафета

7 сентября, воскресенье

Роллеры. Женщины. Гонка преследования

7 сентября, воскресенье

Роллеры. Мужчины. Гонка преследования

2-й этап в Ханты-Мансийске

4 декабря, четверг

Мужчины. Спринт, 10 км

5 декабря, пятница

Женщины. Спринт, 7.5 км

6 декабря, суббота

Смешанная эстафета

7 декабря, воскресенье

Мужчины. Масс-cтарт, 15 км

7 декабря, воскресенье

Женщины. Масс-cтарт, 12.5 км

3-й этап в Чайковском

19 декабря, пятница

Мужчины. Спринт, 10 км

Женщины. Спринт, 7.5 км

20 декабря, суббота

Мужчины. Гонка преследования, 12.5 км

Женщины. Гонка преследования, 10 км

21 декабря, воскресенье

Мужчины. Масс-cтарт, 15 км

Женщины. Масс-cтарт, 12.5 км

4-й этап в Раубичи

22 января, четверг

Женщины. Спринт, 7.5 км

23 января, пятница

Мужчины. Спринт, 10 км

24 января, суббота

Женщины. Гонка преследования, 10 км

Мужчины. Гонка преследования, 12.5 км

25 января, воскресенье

Смешанная эстафета

5-й этап в Сочи

11 февраля, среда

Мужчины. Спринт, 10 км

Женщины. Спринт, 7.5 км

12 февраля, четверг

Мужчины. Гонка преследования, 12.5 км

Женщины. Гонка преследования, 10 км

14 февраля, суббота

Мужчины. Масс-cтарт, 15 км

Женщины. Масс-cтарт, 12.5 км

15 февраля, воскресенье

Мужчины. Командный спринт

Женщины. Командный спринт

Финальный этап в Мурманске

3 апреля, пятница

Мужчины. Спринт, 10 км

Женщины. Спринт, 7.5 км

4 апреля, суббота

Мужчины. Командный спринт

Женщины. Командный спринт

5 апреля, воскресенье

Мужчины. Масс-cтарт, 15 км

Женщины. Масс-cтарт, 12.5 км

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Биатлон
Читайте также
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кубок России по биатлону: даты и места проведения этапов в сезоне-2025/26

В Германии учредили премию в память о трагически погибшей биатлонистке Дальмайер
Новости
RSS RSS
Все новости