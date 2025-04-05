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5 апреля, 08:10

Кубок Содружества, командный спринт у женщин: смотреть трансляцию

Командный спринт у женщин Кубка Содружества состоится 5 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Динара Алимбекова-Смольская.
Фото Global Look Press

Командный спринт у женщин в рамках заключительного этапа Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/2025 состоится в субботу, 5 апреля. Соревнования пройдут на базе спортивного комплекса «Долина уюта» в Мурманске. Начало — в 10.30 по московскому времени.

В России трансляцию гонки в прямом эфире можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Планета», а также на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 10.00 мск. Бесплатно следить за женским командным спринтом можно в официальном сообществе СБР в социальной сети «ВКонтакте». В Белоруссии турнир покажут на канале «Беларусь 5».

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/2025 пройдет в Мурманске с 4 по 6 апреля.

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